“Mbare come stai?”, l’iniziativa dei Giovani Dem di Catania, Acireale e del Calatino

CATANIA – Si è svolta a Catania giovedì 29 Giugno presso la sede provinciale del PD l’iniziativa sulla salute mentale “Mbare come stai?” organizzata dai Giovani Democratici dei Circoli “Gramsci” Catania, Acireale e Calatino. Numerosi gli interventi delle realtà politiche e associative hanno fatto comprendere quanto la tematica della salute mentale sia ancora un taboo, uno stigma, che bisogna combattere.

È stato sottolineato come il sistema sanitario non adotti politiche di prevenzione, abbandonando le famiglie alle proprie fragilità

Il servizio stesso risulta essere una barriera di classe, visti i costi troppo spesso inaccessibili.

L’incontro è stato organizzato volutamente presso la sede del Partito Democratico Provinciale poiché le case dei partiti e delle associazioni devono tornare ad essere riferimento e centro della vita sociale, nonché del dibattito politico della città.

Proprio per questo si prevede l’organizzazione di altri incontri per favorire un dibattito sano e propositivo.

Forte è la soddisfazione degli organizzatori: “La grande partecipazione ci rende orgogliosi e soddisfatti, gli interventi sono stati toccanti e hanno permesso di entrare a contatto con realtà altrimenti sconosciute.

I DDL sullo psicologo di Base e sullo psicologo scolastico sono fondamentali e devono essere integrati a tutela di tutte le fragilità, soprattutto di quelle troppo spesso dimenticate. Non si può più rimandare e bisogna sostenerli con forza. Abbiamo scritto tutti e tutte insieme una bellissima pagina di politica!”

Hanno partecipato all’incontro: Antonio Ferrante (Presidente Direzione Regionale PD e promotore dei DDL sullo psicologo di base e sullo psicologo scolastico), Rosaria Leonardi (CGIL Catania), Vera Navarria (Presidente Arcigay), Marina Papa (Unione Giovani di Sinistra), Anna Puci (Arbor- Unione per gli invisibili), Alice Balsamo (UDU, sindacato Studentesco), Giorgio Musumeci (La Finestra), Luigi Tilaro (Coordinatore Associazione Nike), i Deputati On. Anthony Bargagallo, On. Ersilia Saverino e On. Giovanni Burtone, i Consiglieri Comunali Anna Vullo e Damien Bonaccorsi.