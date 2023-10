MedTrade Volley Palermo assente: VolleyValley Funivia dell’Etna passa facile

Realizzati in totale poco più della metà dei punti dell'avversario

PALERMO – Doveva essere una festa la prima in casa della MedTrade Volley Palermo, ma l’esordio all’Oratorio di Sferracavallo non è stato dei migliori. Sessantaquattro minuti di partita, realizzati in totale poco più della metà dei punti dell’avversario. Questi alcuni numeri della sconfitta netta in tre set delle palermitane contro la VolleyValley Funivia dell’Etna nella seconda giornata di campionato.

Le padrone di casa hanno complessivamente ricevuto con precisione la metà dei palloni trasformandone, però, meno di due su dieci in un attacco punto. Nessuna delle attaccanti ha superato la doppia cifra riuscendo ad avere positività in un pallone su quattro attaccati. Solo Marta Li Muli ha ottenuto complessivamente un dato positivo (+2) nel rapporto tra punti guadagnati ed errori punto a favore dell’avversario. Il dato allarmante è che sui 46 punti complessivi realizzati dalla MedTrade, 27 siano errori della VolleyValley.

Amaro il commento a fine partita del presidente Domenico Arena: “La delusione così profonda per una prestazione davvero imbarazzante rischia di farci fare a caldo valutazioni non legate all’attuale realtà dei fatti. Tuttavia, è chiaro che a mente serena, quando torneremo in palestra martedì, dovremo avere già le idee più chiare su quali dovranno essere i correttivi da apportare. Adesso, sotto col lavoro e testa alla prossima trasferta di Catania“.