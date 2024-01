Meloni a Istanbul per i migranti: rebus candidature nel centrodestra

La premier ha ringraziato il presidente turco Erdogan

Giorgia Meloni ottiene da Recep Tayyip Erdogan una sponda per limitare i flussi migratori dalla Libia, cercando di replicare gli sforzi condivisi che hanno frenato quelli sulla tratta Turchia-Italia. È la principale novità emersa dalle oltre due ore di incontro a Istanbul, in cui la premier ha ringraziato il presidente turco per gli sforzi di mediazione fra Ucraina e Russia, in particolare sull’accordo sul grano.

Rebus candidature

Non si sblocca nel centrodestra il rebus candidature. Il segretario del partito Tajani ribadisce: “Non esistono ipotesi alternative a Cirio e Bardi in Piemonte e Basilicata“.