Meloni a Palermo per la cerimonia dedicata alla Fiat Croma di Falcone

L'auto sarà esposta al Museo del Presente Falcone e Borsellino

PALERMO – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Palermo il prossimo 14 luglio per partecipare alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci.

Giorgia Meloni a Palermo

L’appuntamento è fissato per le 17 negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino, ospitato a Palazzo Jung. La vettura entrerà a far parte del percorso espositivo dedicato alla memoria dei magistrati e degli uomini delle istituzioni caduti nella lotta alla mafia.

Nella strage di Capaci persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

In una nota, la Fondazione Falcone, che ha promosso il museo, sottolinea che la presenza della presidente del Consiglio “testimonia l’impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di quanti hanno dato la propria vita per la giustizia e la libertà dell’Italia”.

La Fondazione ribadisce inoltre che “la memoria non appartiene al passato, ma costituisce un patrimonio civile e culturale della nazione, fondamento del futuro e punto di riferimento per le nuove generazioni”.

Infine, viene espresso un ringraziamento alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Difesa e al Corpo di Polizia Penitenziaria, che hanno collaborato per rendere possibile il trasferimento della Fiat Croma e la sua esposizione permanente nel museo.