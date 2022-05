Meloni non arretra: “Sbagliato non ricandidare Musumeci”

La leader di FdI non ha cambiato idea.

ROMA – Sulla riconferma in Sicilia del governatore Nello Musumeci “vedremo, sono fiduciosa su di lui perché ritengo che sia stato un ottimo governatore e non vedo la ragione per la quale un governatore uscente che ha lavorato bene e che nei sondaggi è dato in testa non debba essere ricandidato per nervosismi locali o per ripicche a livello nazionale”: lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, oggi a Como per una conferenza stampa con il candidato sindaco della città, Giordano Molteni. Non riconfermare Musumeci “mi sembrerebbe una scelta davvero sbagliata”, ha aggiunto Meloni che ha concluso rispondendo a chi chiedeva se un eventuale ‘no’ al governatore siciliano possa far saltare il banco anche in Lombardia: “Raramente pongo le questioni così – ha concluso Meloni – parto dal presupposto che Musumeci non salti”