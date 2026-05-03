Meno militari Usa e nuovi dazi, Trump attacca l’Europa

L'annuncio del presidente americano

ROMA – Via entro 6-12 mesi oltre 5mila soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le “deludenti” Italia e Spagna. Trump torna all’attacco dell’Europa minacciando di ritirare uomini e basi: si tratta di 90mila militari e 40 strutture.

Imbarazzo dalla Nato, che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice Epc dell’Alleanza (con Meloni) senza Usa. Ma non basta: il presidente americano riapre la guerra commerciale con l’Ue e annuncia da lunedì dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro: “Inaccettabile, pronti a ogni opzione”. In Italia, alta tensione tra governo e opposizione sul rapporto con il tycoon