Solo quattro gli esercizi risultati in regola

L’Ats Milano ha effettuato un’ispezione straordinaria all’interno del Mercato Centrale, con verifiche su 27 attività operative nella struttura.

Al termine dei controlli, solo 4 esercizi sono risultati pienamente in regola, 17 sono stati sospesi, mentre per altri 6 è stato disposto l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni igienico-sanitarie.

“Sono state riscontrate non conformità in diverse attività alimentari, tra cui ristorazione, tavola calda, bar/pizzeria e pasticceria, dovute alla presenza diffusa di infestanti (blatte), sia vivi sia morti, oltre a sporco pregresso non rimosso, riconducibile a carenze nelle operazioni di pulizia e a residui alimentari”. Così l’Agenzia di tutela della salute in una nota.

Mercato Centrale, blatte anche negli spogliatoi

Le verifiche sono state condotte dagli operatori della prevenzione della “Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione”.

Tracce di infestazione, secondo quanto emerso, sarebbero state individuate anche nei locali deposito, negli spogliatoi e in altri ambienti condivisi.

Blatte ovunque, cos’è il Mercato Centrale

Il Mercato Centrale è un food hub che si sviluppa su circa 5mila metri quadrati distribuiti su due livelli, nell’area adiacente alla stazione ferroviaria. La “boutique del cibo” è stata inaugurata nel 2021 con una previsione di 2,5 milioni di visitatori annui e un posizionamento orientato verso l’offerta gastronomica di qualità.

L’assessore Bertolaso: “Si continuerà a vigilare”

Sull’operazione è intervenuto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. “La tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto”, ha detto.

E ancora: “L’intervento tempestivo dei nostri tecnici dimostra l’attenzione costante sul fronte della sicurezza alimentare. I controlli sono strumento concreto di prevenzione e di garanzia per consumatori e operatori corretti. Ora si continuerà a vigilare affinché siano ripristinate condizioni igienico-sanitarie adeguate e conformi alla normativa”.

La nota della società che gestisce la struttura

È arrivata anche una nota dalla società che gestisce la struttura. “Mercato Centrale Milano si scusa con i propri clienti ed è a completa disposizione delle autorità competenti, a cui assicura il rapido adempimento alle prescrizioni richieste”, si legge.

“La società tiene a chiarire che, da sempre, presta la massima attenzione alla pulizia e all’igiene dei propri spazi – prosegue il comunicato – mediante controlli bisettimanali svolti in tutte le botteghe da una funzione interna preposta alle verifiche delle condizioni igienico-sanitarie, ingenti investimenti in materia e una collaborazione costante con Grandi Stazioni”.

“Assicuriamo il massimo impegno da parte di Mercato Centrale nell’adempimento di quanto prescritto e nelle successive azioni di ripristino”, si legge ancora.

