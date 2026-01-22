Mercedes-Benz CLA, l’elettrica che ridefinisce l’intelligenza su quattro ruote

ROMA (ITALPRESS) – La nuovissima Mercedes-Benz CLA ha conquistato il titolo di “Car of the Year 2026”, assegnato dalla prestigiosa giuria europea durante la cerimonia ufficiale al Salone dell’Auto di Bruxelles. Un riconoscimento che premia una vettura capace di ridefinire i parametri del segmento, unendo design emozionale, innovazione tecnologica, sicurezza avanzata ed efficienza elettrica ai massimi livelli. La nuova CLA rappresenta molto più di un semplice modello: è il primo esponente di una famiglia completamente nuova di veicoli Mercedes-Benz, tutti disponibili sia in versione elettrica sia ibrida ad alta tecnologia. Il debutto avviene con la variante 100% elettrica, simbolo della strategia della Stella verso una mobilità sempre più sostenibile, intelligente e flessibile. Al centro di questa rivoluzione c’è il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), sviluppato internamente e adottato per la prima volta proprio sulla CLA. Ogni vettura è dotata di un vero e proprio supercomputer connesso al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, capace di ricevere aggiornamenti over-the-air continui, inclusi i sistemi di assistenza alla guida. Un approccio che garantisce un’auto sempre aggiornata e attuale nel tempo, come uno smartphone su quattro ruote. MB.OS inaugura anche la quarta generazione di MBUX, il sistema di infotainment Mercedes-Benz, che stabilisce nuovi standard di interazione uomo-macchina. Per la prima volta nel settore automotive, un sistema integra in modo nativo l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google, combinando più agenti AI in un’unica piattaforma. L’interfaccia resta tipicamente Mercedes, ma si apre a un livello di personalizzazione e intuitività mai visto prima.

Il Superscreen MBUX, basato su chip ad alte prestazioni e grafica real-time del Unity Game Engine, introduce un nuovo concetto di visualizzazione. Il display centrale con MBUX Zero Layer mostra informazioni essenziali, suggerimenti e app utilizzate di recente, mentre la gestione delle applicazioni ricalca la logica degli smartphone, con cartelle personalizzabili e gesti intuitivi. A rivoluzionare l’esperienza a bordo è anche il nuovo assistente virtuale MBUX, basato su intelligenza artificiale generativa. Grazie all’integrazione di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini, l’assistente è in grado di sostenere dialoghi complessi, ricordare il contesto e rispondere in modo personalizzato. Sempre presente come avatar animato a forma di stella Mercedes-Benz, riconosce persino le emozioni del guidatore, adattando le risposte di conseguenza.

La navigazione si basa su Google Maps e sfrutta Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence, che pianifica i percorsi includendo soste di ricarica ottimizzate. L’innovativo MBUX Surround Navigation combina la vista 3D dell’ambiente circostante con le informazioni dei sistemi di assistenza alla guida, aumentando la consapevolezza e la sicurezza del conducente.

Sul fronte della sicurezza, la CLA offre di serie il DISTRONIC Distance Assist, mentre i sistemi MB.DRIVE portano la guida assistita di livello 2 SAE a un nuovo livello, introducendo anche il Lane Change Assist attivabile con un semplice tocco della leva dell’indicatore. Dal punto di vista della sostenibilità, la nuova CLA elettrica riduce del 40% l’impronta di carbonio sull’intera catena del valore rispetto al modello precedente. I modelli CLA 250+ e CLA 350 4MATIC offrono consumi straordinariamente bassi, autonomia fino a 792 km e un’architettura elettrica a 800 volt che consente ricariche rapidissime: fino a 325 km in soli dieci minuti. Dotata di batterie da 85 kWh di nuova generazione e di soluzioni tecniche avanzate come il cambio a due velocità e la pompa di calore aria-aria, la nuova CLA combina efficienza, comfort e prestazioni. Una dimostrazione concreta arriva dalla sfida sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove la CLA ha percorso oltre 700 km con una sola carica, confermandosi una vera “one-litre car” dell’era elettrica. Con la nuova CLA, Mercedes-Benz non presenta solo un’auto vincente, ma una nuova idea di mobilità elettrica, intelligente e concreta, pronta a entrare nella vita quotidiana.

