Messina, accoltella il fratello durante una lite: arrestato

Intervento dei carabinieri

MESSINA – Un uomo di 63 anni di Messina è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato il fratello al culmine di una lite. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione. I due si erano incontrati casualmente per strada ed avevano iniziato a discutere di questioni familiari, un confronto denegerato in un’aggressione.

Il 63enne ha colpito il fratello di 71 con un coltello, venendo bloccato da un amico e poi dileguandosi. I carabinieri lo hanno rintracciato nell’ospedale dove era stato trasportato il fratello per essere medicato. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni personali. L’uomo è stato posto ai domiciliari.