Messina, allerta meteo: chiusi cimiteri e ville comunali fino al 27 dicembre

Il sindaco Basile firma la proroga

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha firmato una nuova ordinanza che proroga la chiusura delle ville comunali e del Gran Camposanto fino alla mezzanotte del 27 dicembre.

Il provvedimento si è reso necessario, dopo la richiesta dalla società in house Messina Servizi Bene Comune, per consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza, di potatura e rimozione di alberi e rami caduti a causa dell’evento meteo straordinario registratosi ieri.

“Da verifiche e accertamenti tecnici effettuati nell’area del Gran Camposanto, da parte del personale del servizio Cimiteri – si legge nell’ordinanza – è stata rilevata, la caduta di alberi d’alto fusto, rami, fogliame; che a causa degli eventi atmosferici vi sono molte zone dove non sono garantite le condizioni di sicurezza per l’utenza; che sono ancora in corso le operazioni di censimento e rimozione degli alberi, rami e fogliame caduti dopo dei forti venti e che occorre procedere, inoltre, alla verifica; della stabilità delle essenze arboree all’interno del Gran Camposanto al fine di garantire la sicurezza dell’utenza anche in caso di ulteriori eventi ventosi”.

Il provvedimento del sindaco ammette anche che il 26 dicembre fino alle 13 e il 27 dicembre fino alle 16.30 è consentito l’accoglimento dei defunti, esclusivamente nel piazzale antistante l’ingresso principale; e sono consentite, sempre il 26 e 27 dicembre, le operazioni di tumulazione.