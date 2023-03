Messina, bimba azzannata da un pitbull: è in coma farmacologico

La prognosi resta riservata

RODÌ MILICI (MESSINA) – È in coma farmacologico la bimba di tre anni azzannata dal pitbull di famiglia nel tardo pomeriggio di lunedì scorso. La piccola, originaria di Rodì Milici, nel Messinese, si trovava a casa dei nonni materni, nella vicina Barcellona Pozzo di Gotto.

Secondo una prima ricostruzione il pitbull si sarebbe avventato sulla bimba, azzannandole la testa. Le gravi ferite riportate in volto hanno spinto gli operatori di primo soccorso a chiamare un elisoccorso per trasportare d’urgenza la bambina al Policlinico di Messina, dove è arrivata in codice rosso.

L’intervento chirurgico a cui la piccola è stata sottoposta è stato lungo e delicato. La prognosi resta riservata. Indagini in corso da parte della polizia di Barcellona Pozzo di Gotto. Sulla vicenda la Procura di Barcellona ha aperto un’inchiesta.