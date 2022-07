Messina capitale della musica con una serie di concerti in piazza Duomo

Dopo il successo di Carmen Consoli - Marina Rei e Nino Frassica con Los Plaggers band, nei prossimi giorni altri 4 concerti gratuiti e aperti alla città.

Eclettico, sorprendente, originale: la verve e il talento di Achille Lauro sbarcano a Messina venerdì 15 luglio per l’appuntamento clou del cartellone “#LiveMe” che ha l’obiettivo di trasformare Messina in “capitale” della musica con una serie di concerti nel mese di luglio in piazza Duomo, gratuiti e aperti alla città. Quello di Lauro è un tour 2.0 rispetto al passato: con “Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra”, prodotto da Friends&Partners, l’artista in scena un imponente spettacolo, dagli arrangiamenti ai costumi, mostrandosi al pubblico in una veste completamente nuova che permetterà di scoprire la sua anima rock e sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della sua band punk rock.

Intanto nei giorni scorso piazza Duomo è stata gremita di gente per l’atteso ritorno di una delle cantautrici siciliane più amate di sempre, Carmen Consoli, che ha proposto i brani più importanti della sua carriera in versione “Femme fatale”: in scena per uno straordinario e infuocato duo femminile, chitarra e batteria, con Marina Rei.

È tornato nella sua amata Messina anche Nino Frassica, nello “Show Tour 2000/3000” con la Los Plaggers Band, gruppo formato da sei straordinari musicisti. Il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio: lo show si è rivelato un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono state tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Come sempre, mattatore sul palco allestito di fronte alla Cattedrale.

Giovedì 14 luglio si esibiranno i Tinturia, che in siciliano significa “monelleria” o anche “pigrizia”), conosciuti anche come Lello Analfino & Tinturia.

Sabato 16 toccherà ai Seiottavi con “Vocalmente”, un gruppo di sei voci che hanno fatto del contemporary a cappella il loro modo di esprimersi.

Dulcis in fundo, a chiusura di questo cartellone, domenica 17 luglio, l’irrefrenabile carisma di Clementino che canterà i suoi successi e i pezzi del suo nuovo album “Black Pulcinella” che ha riscosso ampio consenso e vanta preziose collaborazioni.