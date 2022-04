Messina, colpo di scena: Prima l’Italia va sul candidato di De Luca

La mossa segna una nuova crepa nel centrodestra siciliano. Nuove grane per Musumeci.

MESSINA – Colpo di scena: Prima l’Italia a Messina sposa il candidato di Cateno De Luca. Una nuova crepa nel quadro del centrodestra siciliano destinata fare discutere. L’invito dell’ex sindaco di Messina indirizzato al leader Matteo Salvini qualche giorno fa a Roma è stato accolto. Alla fine il leader leghista ha dato il via libera. L’annuncio arriva questa mattina per bocca di Germana. “Fedeli a questi principi e valori intendiamo accettare l’invito rivoltoci da Cateno De Luca e Federico Basile ad unire le forze per il bene di Messina in occasione delle prossime elezioni amministrative per la scelta del suo Sindaco e del suo Consiglio Comunale. È arrivato il momento, infatti, di superare sterili logiche di posizionamento che non tengono conto delle reali esigenze di Messina e della sua comunità, in nome di interessi di retrobottega e dei soliti noti, e di avviare un percorso virtuoso che attraverso scelte amministrative attente e mirate favoriscano la città e la sua crescita, restituiscano dignità ai suoi quartieri e proiettino i nostri giovani verso un futuro di speranza. È chiaro, dunque, che quello che vogliamo costruire è un quadro del tutto nuovo, che esce dal tipico schema delle coalizioni, aperto a tutti, e vuole schierarsi in un’unica direzione: quella di Messina”, spiega. Parole come pietre che irrompono sulla scena della crisi nera del centrodestra siciliano. E scardinano il quadro complessivo della partita per la corsa a Palazzo d’Orleans: la Lega così si schiera in maniera chiara contro l’ipotesi del Musumeci bis. Insomma, ne vedremo delle belle.