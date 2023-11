Messina, confermato il corteo contro il ponte: date e percorsi

L'annuncio del comitato

ROMA – Sabato 2 dicembre si terrà a Messina un “corteo nazionale contro il progetto e la realizzazione del ponte sullo Stretto. L’opera sostenuta dal governo è insostenibile dal punto di vista finanziario, economico, sociale e ambientale”. Così in una nota il comitato “Invece del ponte, cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto”.

I dubbi del comitato

Il comitato solleva “notevoli dubbi circa la realizzabilità e funzionalità tecnica dell’opera, che ferirebbe in maniera irreparabile un ecosistema unico al mondo e protetto, senza generare benefici proporzionali ai costi”. “Sabato 2 dicembre – spiega il comitato – la manifestazione partirà da piazza Cairoli per proseguire lungo viale S. Martino, via S. Cecilia, via Cesare Battisti, via I Settembre, piazza Duomo, dove gli organizzatori, i comitati civici, i movimenti, gli esponenti politici di varie e differenti estrazioni esporranno le ragioni della loro contrarietà al ponte e della necessità di interventi alternativi”

