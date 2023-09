Messina Denaro in coma irreversibile, la madre al capezzale del figlio

Lorenza Santangelo ha raggiunto il boss a L'Aquila

L’AQUILA – La madre ultraottantenne di Matteo Messina Denaro avrebbe lasciato Castelvetrano per raggiungere il figlio a L’Aquila. Lorenza Santangelo, questo è il nome della donna, moglie di “Don Ciccio” Messina Denaro, capomafia della provincia di Trapani alla fine degli anni 80, avrebbe raggiunto il capezzale del figlio.

Il boss è in coma irreversibile

Il boss stragista di Cosa Nostra si trova ricoverato dall’8 agosto presso l’edificio L4 dell’ospedale San Salvatore, a L’Aquila, in una stanza fra il centro vaccinazioni e la Neuropsichiatria infantile: da venerdì scorso è in coma irreversibile. Il boss nel suo testamento biologico avrebbe manifestato la volontà di non subire l’accanimento terapeutico con l’utilizzo delle macchine per essere tenuto in vita e i medici hanno sospeso l’alimentazione.

Le parole del sindaco di Castelvetrano

“Credo che sia la cosa più verosimile – ha dichiarato il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano – una madre vuole essere, seppur con grande dolore, vicina al proprio figlio morente“.

Al capezzale la nipote e la figlia

Le condizioni del boss di Cosa Nostra si sono aggravate il 21 settembre quando ha avuto un sanguinamento per poi essere colpito da un collasso con i parametri vitali compromessi. Al capezzale di Messina Denaro anche la nipote e legale Lorenza Guttadauro e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta recentemente ed incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila nei mesi scorsi.

Matteo Messina Denaro è stato richiuso, in regime di 41 bis, nell’istituto di pena del capoluogo regionale il 17 gennaio scorso, il giorno dopo l’arresto a Palermo, dopo una latitanza lunga quasi trent’anni.