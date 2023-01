Messina Denaro diserta un’altra udienza, la sedia del resta ancora vuota

Detenuto nel carcere de l'Aquila

PALERMO – Il boss Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì dai carabinieri del Ros, ha rinunciato a comparire all’udienza preliminare nel procedimento che vide coinvolti padrini, gregari della mafia agrigentina e l’avvocata Angela Porcello.

Il processo

La posizione del capomafia era stata stralciata perché Messina Denaro era latitante e in questi casi la legge prevede la sospensione del procedimento. All’udienza di oggi, alla quale il boss avrebbe potuto partecipare in videoconferenza dal carcere de l’Aquila dove è detenuto, a rappresentare l’accusa c’era il pm della Dda Claudio Camilleri. Anche in occasione dell’udienza di Caltanissetta, relativa al processo sulle stragi del 1992, Messina Denaro non si era presentato.