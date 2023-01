Stragi, udienza a Caltanissetta: in forse la presenza in video di Messina Denaro

Il boss, accusato di essere il mandate di Capaci e via D'Amelio, potrebbe sostituire gli avvocati di ufficio

CALTANISSETTA – Folla di giornalisti e telecamere davanti l’aula bunker del carcere “Malaspina” di Caltanissetta dove stamane si celebra l’udienza del processo davanti alla Corte d’Assise a Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio.

Il boss di Castelvetrano, condannato in primo grado all’ergastolo, dovrebbe essere assistito dagli avvocati Salvatore Baglio e Giovanni Pace, nominati d’ufficio. Il procedimento, approdato in Corte d’Assise d’Appello è ormai alle battute finali. Uno dei due avvocati d’ufficio, Giovanni Pace, ha detto di non avere ancora ricevuto comunicazioni circa il collegamento in videoconferenza e la nomina del difensore di fiducia dell’imputato, la nipote Lorenza Guttadauro.

Messina Denaro, che in ogni caso si collegherebbe in video conferenza dal carcere de L’Aquila per motivi di sicurezza, non sembra intenzionato a farlo, anche in vista di una possibile sostituzione della coppia di legali, con il proprio un avvocato di fiducia, la nipote Lorenza Guttadauro, nominata in occasione della cattura per la notifica dei provvedimenti.

Sarà interrogato sempre oggi ma al carcere Pagliarelli di Palermo uno dei fiancheggiatori del boss, Giovanni Luppino, arrestato assieme a Messina Denaro lunedì scorso alla clinica Maddalena.

