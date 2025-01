Messina Denaro, le nuove foto al supermercato e l’uomo con la coppola

In quel luogo il capomafia "non passava inosservato"

PALERMO – “Mi dispiace che sei stato contagiato dal Covid, ti ho visto stanco non potevi camminare. Domani alle 11 apro il cancello e vado alla Coop. Prima aspetto di vederti, ti viglio bene amico mio”, aveva scritto il 13 gennaio 2023 Laura Bonafede nella lettera trovata nel covo di Matteo Messina Denaro in via Cb 31 a Campobello di Mazara. Non erano amici, lei è stata la donna della sua vita.

Nella casa perquisita dai carabinieri del Ros c’era pure uno scontrino fiscale del supermercato, emesso alle 11:08 del 14 gennaio.

Alle 18:00 dello stesso giorno il padrino aveva iniziato a rispondere a “cugino” (uno dei soprannomi usati per celare l’identità della maestra Bonafede ndr): “Ci siamo visti da vicino e anche parlato, mi avrai trovato invecchiato e stanco… ma non c’entro io per me sarei ancora un tipo aitante, è la squallida (il tumore ndr) che mi distrugge… chissà cosa avrà pensato l’affettaformaggi. Lunedì sono da squallido (la clinica La Maddalena)”.

I carabinieri del Ros acquisirono le immagini del supermercato. Ormai note sono quelle che immortalano l’incontro dei due amanti davanti al banco dei salumi. La sequenza di immagini è più ampia. Mostra la naturalezza con la quale il capomafia andava a fare la spesa. Se ne andava in giro come un uomo qualunque. Alcuni, però, probabilmente avevano capito la sua reale identità.

“Non passa inosservato Depray (nome in codice di Messina Denaro ndr), mi ritornano le parole di A3b (persona finora non identificata ndr) quando disse se ti vede al supermercato non passi inosservato. non ricordo le parole precise ma questo è il concetto”, scriveva Bonafede al padrino in una lettera del 25 dicembre 2022.

Alle 11:01 Messina Denaro arriva al archeggio con la Alfa Romeo Giulietta. Contemporaneamente giunge anche una Fiat Panda di colore chiaro. Qualche istante dopo la Jeep Compass di Laura Bonafede.

Messina Denaro arriva alla Coop

Messina Denaro attraversa il corridoio dove sono sistemati “Bibite e frutta”. Dietro di lui c’è Laura Bonafede.

Messina Denaro è entrato nel supermercato

Davanti al banco della salumeria avviene l’ormai noto incontro con Laura Bonafede. I due si parlano a distanza, Messina Denaro si toglie il cappello per farsi riconoscere.

L’incontro con laura Bonafede

Nel supermercato nel frattempo è entrato anche l’uomo arrivato al volante della Panda. Si volta per guardare il latitante che fa la stessa cosa. Lo ha riconosciuto o è solo incuriosito?

L’uomo con la coppola guarda Messina Denaro

Messina Denaro termina gli acquisti in salumeria, si sposta nel reparto detersivi e preleva una confezione di Dixan. Infine paga alla cassa, dove l’impiegato gli mostra un opuscolo con le promozioni o forse la carta per accumulare punti. Mentre il boss ripone la spesa nel sacchetto si avvicina l’uomo con la coppola. Sembra che si scambino qualche parola.

Messina Denaro alla cassa

Finiti gli acquisti il capomafia esce dal supermercato. Dietro di lui c’è Laura Bonafede. Ognuno sale nella propria auto e si allontana. Messina Denaro torna nel covo di via Cb 31 e scrive la lettera in cui esprime la sua felicità per avere incontrato la maestra. Si dispiace del fatto di essere ormai invecchiato e stanco. Non riuscirà a recapitare la lettera. Due giorni dopo i carabinieri del Ros lo arresteranno a Palermo. In quel supermercato qualcun altro lo ha riconosciuto?.