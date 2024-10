È accaduto la notte scorsa

MESSINA – La corsa del suo scooter si è conclusa contro il muro di cinta dello stadio “Celeste”. Per un 27enne messinese di origini cingalesi non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La tragedia è avvenuta la notte scorsa attorno alle 2 lungo viale Gazzi, dove si trova l’impianto sportivo.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale stanno accertando le cause che hanno fatto perdere alla vittima il controllo del mezzo, uno scooter Yamaha Xmax.