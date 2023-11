È accaduto a Furci Siculo

MESSINA – Un 66enne, Carmelo Taurino di Savoca, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Furci Siculo, in provincia di Messina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida di una Jeep quando per un malore ha perso il controllo dell’auto che è precipitata in un burrone.

I soccorsi

All’arrivo dei sanitari del 118, purtroppo il conducente ere già morto. Il passeggero, invece, ha riportato solo ferite lievi. I due, secondo quanto è emerso, erano usciti per andare a caccia.

