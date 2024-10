Messina, morta una bimba di 8 anni al Policlinico

Il cuore della piccola ha smesso di battere alle 4.15 della notte scorsa

MESSINA – Tragedia a Messina, morta una bambina di 8 anni che era arrivata al Policlinico con febbre altissima. La piccola è deceduta nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La notizia è stata riportata dal Gds. La bambina, che avrebbe compiuto 9 anni a dicembre, frequentava la scuola primaria di primo grado alla Mazzini-Gallo ed è qui che ha iniziato a sentirsi male venerdì scorso.

La piccola era stata portata dai genitori in ospedale per la febbre alta accusata negli ultimi giorni. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarla ma non c’è stato nulla da fare. In corso accertamenti per capire la natura dell’infezione che ha scatenato la febbre. Il cuore della bambina ha smesso di battere alle 4.15 della notte scorsa.