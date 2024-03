Messina, muore il terzo pedone investito in poche settimane

L'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto

MESSINA – È morto venerdì sera, all’ospedale Papardo di Messina, Antonio Caristi, l’88enne investito in via Consolare Pompea, all’altezza del villaggio Sant’Agata, lo scorso 19 febbraio. A scriverlo la Gazzetta del Sud.

La dinamica dell’incidente

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Chevrolet Matiz, condotta da un 67enne. L’88enne era stato sbalzato a una ventina di metri di distanza dal punto dell’impatto. Sul posto era intervenuta la sezione infortunistica della Polizia Municipale. È il terzo pedone morto a Messina in poche settimane. Il 14 febbraio un 84enne investito sul viale Boccetta, quindi la suora 82enne travolta in via Cesare Battisti e infine il decesso dell’88enne.

