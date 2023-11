In giardino erano presenti delle piante di cannabis

MESSINA – La polizia ha arrestato a Messina un uomo di 34 anni per spaccio e coltivazione di droga.

Nella sua abitazione a Santa Lucia Sopra Contesse è stato scoperto un giardino con delle piante di cannabis, in un altro appartamento dell’uomo altre piante lasciate a essiccare, e, in una terza casa, una bilancia, due buste e due contenitori con all’interno germogli e semi pronti per essere piantati.

Complessivamente agenti della sezione volanti hanno sequestrato 2,7 kg di marijuana.