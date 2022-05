Messina, presentate le 4 liste a sostegno di De Domenico I NOMI

Ecco chi sostiene il candidato dell'area progressista

PALERMO – “La coalizione di centrosinistra ha presentato quattro liste di candidati al Consiglio comunale a supporto della mia candidatura e 27 liste per i consigli circoscrizionali a sostegno dei candidati alla presidenza. Con la designazione del vicesindaco e di sei assessori, si completa così una prima parte della nostra proposta. Sono orgoglioso per l’entusiasmo e l’impegno che ho registrato in questi giorni da parte di tutti coloro i quali lavorano al mio fianco e ai quali rivolgo un personale ringraziamento”. Lo dichiara Franco De Domenico, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra al Comune di Messina, commentando la presentazione delle liste a sostegno della sua candidatura.

“Sono convinto – continua De Domenico – che le scelte fatte sono di grande qualità e offrono ai messinesi la possibilità di avere ai vertici dell’amministrazione, al Comune e nelle Circoscrizioni dei rappresentanti motivati e di spessore. Candidati e assessori designati rappresentano una parte importante di una squadra più ampia, che sarà affiancata da ulteriori professionalità pronte a coadiuvare le politiche della giunta di governo per raggiungere i migliori risultati nei vari settori dell’amministrazione: Lo spirito di coalizione nato già due anni fa con gli ‘Spazi di Confronto’ non ha dato luogo a un cartello elettorale, ma a un disegno condiviso di città”.

Ecco le liste dei candidati.

La lista del candidato sindaco è composta da Corrado Andrè, Giulia Andreozzzi, Gabriele Arcovito, Giuseppe Asciutto, Veronica Billè, Antonio Boemi, Carmelo Bonarrigo, Concetta Buonocore, Giulia Cappello, Giovanbattista Caruso, Simona Caudo, Antonina Ciccarello, Mariapia Cutugni, Antonino Ferrera, Carmela Gennaro, Maurizio Guanta, Natale Iannello, Santi Interdonato, Vincenzo La Monica, Eleonora La Rosa, Palmira Mancuso, Antonino Micali, Massimiliano Milazzo, Giovanni Battista Monaco, Placido Oteri Alessandro Penna, Carmelo Popolo, Alfio Puglisi, Massimo Rizzo, Alessandro Russo, Vincenzo Signoriello.

Franco De Domenico è anche candidato al Consiglio comunale come capo della lista del Pd. Questa è composta anche da Francesco Alessi, Valentina Arena, Antonino Barone, Biagio Bonfiglio, Alessandro Buono, Felice Calabrò, Stefania Camarda, Pasquale Chiaia, Renato Citraro, Nicoletta Colosi, Davide Crimi Fabio Cucinotta Tommaso Cugliandro, Carlo De Leo, Loriana Festa, Antonello Garufi, Gaetano Gennario, Diego Indaimo, Erika La Fauci, Debora Lazzaro, Francesca Mancuso, Carlo Antonio Merlino, Ylenia Oliveri, Massimo Parisi, Loredana Pastina, Concetta Recupero, Antonia Russo, Salvatore Sentimentale, Vittorio Torresi, Eleonora Villari, Claudia Vitarelli.

De domenico è sostenuto da una lista civica “Coalizione civica per Messina” composta da Federico Alagna, Antonina Bambino, Gabriella Bertuccini, Angela Bonaccorso, Grazia Campo, Aurelio Cialla, Renato Coletta, Tiziana Cuce’ , Guido Di bella, Tiziana Dodisi, Maria Franzo’, Caterina Girolamo, Carmelo Giusi, Giulia Lanza, Giuseppe Lucchese, Antonino Maisano, Domenico Perdichizzi, Massimo Quadarella, Maurizio Rella, Ivana Risitano, Desirè Rodilosso, Lucia Ruggeri, Enrico Russo, Anna Santoro, Alberto Siracusano, Giovanbattista Sofia, Ruben Stassi, Placido Sturiale, Aldo Trifiletti, Emanuele Tripodo, Maira Valbruzzi.

Ultima lista a sostegno quella del Movimento 5 stelle. (Leggi qui per consultarla).