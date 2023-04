Messina, Raciti non si presenta in allenamento in vista dei play-out

L'allenatore starebbe pensando alle dimissioni

1' DI LETTURA

MESSINA – Come un fulmine a ciel sereno. In casa Messina nessuno poteva aspettarsi quanto accaduto nella giornata di mercoledì 26 aprile. Il tecnico dei peloritani Ezio Raciti, infatti, non si è presentato per la seduta di allenamento in programma allo stadio “Franco Scoglio”. Così come riporta la “Gazzetta del Sud”, l’allenatore sarebbe rimasto negli spogliatoi senza mai entrare in campo.

Tutto questo succede nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo il pareggio per 0-0 contro il Taranto dell’ultimo turno del campionato di Serie C-Girone C. Il risultato a reti inviolate contro i pugliesi non ha permesso al Messina di salvarsi senza passare dai play-out, costringendo così il club giallorosso ad affrontare la Gelbison nel doppio confronto per mantenere la categoria.

Le due sfide play-out si giocheranno il 6 e il 13 maggio, con il ritorno al San Filippo che potrebbe far scattare la festa salvezza o l’amara retrocessione dopo una rimonta impensabile per larghi tratti di torneo. Il girone di ritorno, infatti, è stato caratterizzato da prestazioni e risultati da zona play-off per la compagine siciliana, che ha dato il tutto per tutto per cercare di ottenere la salvezza. Adesso, però, l’allenatore che stava per compiere un miracolo sarebbe anche intenzionato a dimettersi. Raciti e il Messina potrebbero salutarsi non nel migliore dei modi.

Foto in alto: pagina Facebook dell’ACR Messina