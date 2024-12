Una donna è stata notata dagli addetti alla sicurezza che hanno chiamato i carabinieri

MESSINA – Avrebbe cercato di rubare capi di abbigliamento e cosmetici in un negozio, nel centro di Messina. Per furto aggravato una 43enne è stata arrestata dai carabinieri del capoluogo perloritano.

La donna, dopo aver preso cappelli, guanti e creme per un valore di oltre 400 euro, li ha riposti nella sua borsa per poi uscire senza pagare. I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti al personale addetto alla vigilanza che, dopo averla bloccata all’uscita, ha chiamato il numero di emergenza 112.

