Messina si prepara a tre concerti: arrivano Ultimo, Sfera Ebbasta e Max Pezzali

Sarà una grande estate di musica nella città peloritana

MESSINA – Tre degli artisti più acclamati del panorama musicale italiano, Ultimo, Sfera Ebbasta e Max Pezzali, si preparano a portare la loro energia e la loro musica allo stadio di Messina con tre concerti che promettono grandi emozioni. Ultimo sarà a Messina il 28 giugno, Sfera Ebbasta il 6 luglio e Max Pezzali il 9 luglio. I tre grandi show sono prodotti e organizzati da Vivo Concerti, promossi da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina.

Ultimo, il principe degli Stadi

La tournée di Ultimo si preannuncia il fiore all’occhiello dell’estate live 2024, l’ennesimo capolavoro firmato Niccolò Moriconi. Già con “Ultimo Stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo estiva, passando il testimone a “Ultimo Stadi 2023… La favola continua”, che calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date. Un fil rouge senza interruzioni, iniziato quel 4 luglio 2019 con il primo Stadio Olimpico, tempio della sua città natale, che ha rappresentato per il cantautore romano un vero battesimo oltre che grande traguardo.

Solo l’inizio di un’incredibile parabola ascendente che lo porterà nel 2024 ad un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni. Ultimo tornerà in Sicilia in estate e sarà allo Stadio Franco Scoglio di Messina il 28 giugno. Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” e tanti altri emozionanti brani.

Sfera Ebbasta, il Trap King

Il tour di Sfera Ebbasta, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, toccherà la città di Messina il 6 luglio (stadio Franco Scoglio). Il Trap King da 189 Dischi di Platino e 38 Dischi d’Oro, dopo essersi imposto come l’artista più ascoltato negli ultimi dieci anni in Italia su Spotify, raggiungendo e superando la soglia monstre dei 10 milioni di ascoltatori mensili, ha confermato il primato anche nel 2023 e si prepara ad una nuova avventura all’insegna dei grandi live: l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani del suo ultimo album X2VR.

Pubblicato lo scorso 17 novembre per Island Records e già Doppio Disco di Platino, X2VR macina record su record dal giorno 1: è l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, nonché il più ascoltato al mondo a 72 ore dalla release, e per cinque settimane ha occupato la testa della classifica FIMI/GfK oltre ad aver totalizzato oltre 300 milioni di stream totali sulle piattaforme.

Max Forever, il grande ritorno di Max Pezzali

Max Pezzali si prepara a partire per il suo tour negli stadi e sarà a Messina il 9 luglio allo stadio Franco Scoglio. Max Pezzali – indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze – si esibirà nuovamente live nel 2024 con un tour negli stadi italiani.

Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. Max Forever (hits only) sarà un’imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana.

I biglietti per i tre concerti di Ultimo, Sfera Ebbasta e Max Pezzali sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.