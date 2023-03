Messina sindaco? “Meglio a Roma, è un deputato valido”

Fabio Mancuso, rappresentante dell'Mpa al tavolo del centrodestra, dice la sua sull'ipotesi Manlio Messina come primo cittadino di Catania.

CATANIA – “Leggo dell’ipotesi Manlio Messina per la sindacatura di Catania. Per carità, tanto di cappello! Ma sarebbe un errore privare la classe dirigente e gli elettori di un valido interlocutore col Governo e col Parlamento. Mi sono confrontato più volte con lui su emendamenti ai Ddl e sui temi delle Aree Interne e delle Zes, di vitale importanza per i Comuni, trovando sempre puntuali riscontri nel vice capogruppo di FdI alla Camera. Per la sindacatura di Catania ci sono in campo varie opzioni, mentre non è facile trovare un parlamentare altrettanto disponibile e concreto”. Lo dichiara Fabio Mancuso, rappresentante Mpa al tavolo del Centrodestra.