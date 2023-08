Messina, giovane ferito a una gamba: tre arresti

A sparare è stato un minorenne

MESSINA – La polizia ha eseguito un’ ordinanza di misure cautelari, emessa dal Gip nei confronti di tre messinesi di 31, 30 e 19 anni, accusate di lesioni personali aggravate, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e ricettazione, tutti aggravati per esser stati commessi avvalendosi di soggetto minorenne.

Uno dei tre arrestati è entrato con il volto coperto da un casco in un esercizio commerciale e ha sparato alla gamba di un uomo di 35 , fuggendo poi con un ciclomotore.

La polizia ha raccolto indizi nei confronti del trentunenne e del trentenne (che avrebbero programmato e coordinato l’azione criminosa), del giovane di 19 anni e di un soggetto minorenne di 16 anni (questi ultimi due hanno, poi, materialmente eseguito il ferimento: il diciannovenne quale conducente dello scooter ed il minorenne che ha sparato).

Il trentunenne, il trentenne e il 19enne sono in carcere mentre il minore che è in un istituto penale per minorenni per altra causa e non è stato raggiunto da provvedimenti di natura cautelare per questo episodio.