Meta Catania: oggi alle 18 sfida contro il Real San Giuseppe

Rifinitura e partenza alla volta della difficile trasferta contro il Real San Giuseppe. La Meta Catania Bricocity ha completato l’ultimo allenamento nella mattinata di ieri cercando di limare gli ultimi dettagli in vista della delicata sfida di domani pomeriggio.

La squadra rossazzurra, nel tardo pomeriggio di ieri, ha già raggiunto il ritiro e oggi alle ore 18 in diretta su Sestarete ch 215 dtt e su futsaltv.it affronterà il delicato match contro una diretta concorrente come il Real san Giuseppe.

I ragazzi di Ramiro vogliono soprattutto uscire fuori dal momento negativo fatto da quattro sconfitte consecutive e sono bramosi di riprendere la loro marcia in classifica. Gol ritrovato dopo un lungo digiuno da Matamoros e lo spagnolo come i suoi compagni traccia la strada in vista della gara di domani:

“Dobbiamo rialzare la testa – chiosa Matamoros -. Questo è un gruppo forte, ma qualcosa non gira. Dobbiamo solo limitare gli errori e deve girare qualcosa a nostro favore. La doppietta e il ritorno al gol è stata per me una liberazione, purtroppo non è servita. Dobbiamo assolutamente vincere per rimanere agganciati al treno playoff”