Covei Meta Catania Bricocity, la presentazione dei Campioni d’Italia

Il "Meta Day": via alla stagione 2025/2026

CATANIA – Una serata indimenticabile, all’insegna della passione rossazzurra. È quella che ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della squadra Covei Meta Catania Bricocity per la stagione sportiva 2025/2026. L’evento, intitolato Meta Day, si è svolto presso la suggestiva location del Lido Esagono – E Beach Club. Grazie all’ospitalità del padrone di casa Francesco Di Paola.

Il presidente Musumeci

Il presidente Enrico Musumeci ha aperto la serata con un caloroso saluto ai tanti media presenti. E ai partner intervenuti, sottolineando l’importanza di questa nuova stagione. E ringraziando chi, ogni giorno, sostiene il progetto Meta Catania.

Tra i momenti più significativi della serata, l’intervento dei title sponsor che accompagneranno il cammino rossazzurro anche in questa stagione. Covei, rappresentata dal dott. Gangi, simbolo di solidità e affidabilità, e Bricocity, punto fermo sulle maglie della squadra, con la presenza di Sergio Carcagnolo e Francesco Anfuso, Direttore Marketing e Innovazione del Gruppo Arena Deco’. Annunciata inoltre la nuova collaborazione con Domusbet.tv e Luxury Game, aziende chiave guidate da Francesco Di Paola, che entrano ufficialmente a far parte della famiglia Meta Catania.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle istituzioni politiche e sportive intervenute: il sindaco di Catania, Enrico Trantino, l’assessore allo sport, Sergio Parisi, e il presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, che con la loro presenza hanno dimostrato vicinanza e supporto al club.

Il saluto dell’Ussi

Fondamentale anche il legame con la stampa sportiva. Il saluto dell’Unione Stampa Sportiva Italiana è stato affidato al presidente regionale Gaetano Rizzo. Mentre tra gli amici dei colori rossazzurri hanno preso la parola il noto conduttore Salvo La Rosa e l’avv. Enzo Ingrassia, portavoce dell’associazione Catania Rossazzurra, che hanno espresso parole di stima e fiducia nei confronti del progetto.

Il roster

Durante la serata è stato presentato ufficialmente il nuovo roster, insieme ai dirigenti, allo staff tecnico e allo staff medico, ricevendo il caloroso applauso del pubblico presente. Un momento emozionante che ha suggellato il forte spirito di squadra e l’ambizione del club.

La serata si è conclusa con un convivio tra buon cibo e vino, celebrando una squadra pronta a scrivere un’altra pagina di storia: difendere il tricolore per il terzo anno consecutivo, vivere da protagonisti la UEFA Futsal Champions League, e lottare per nuovi trofei come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.