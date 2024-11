Sicilia, scatta l’allerta meteo rossa. Chiudono le scuole: ecco dove

Il bollettino della protezione civile

CATANIA – Un’allerta rossa per condizioni meteo avverse è stata emessa per domani dal Dipartimento regionale della Protezione civile e interessa la costa Ionica dell’isola, tra Messina e Catania.

Nel resto dell’isola l’allerta è arancione, a eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, con allerta gialla.

Per domani si prevede “il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e ionici, con apporti al suolo da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sul versante ionico nord-orientale dell’Isola, dove i fenomeni assumeranno carattere di maggiore persistenza; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

La decisione del sindaco Trantino

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha annunciato via social la decisione di chiudere le scuole. “Stiamo disponendo la chiusura delle scuole (non la sospensione dell’attività didattica) da oggi pomeriggio fino a domani” ha scritto.

“In coerenza con quanto anticipato ieri sera – ha sottolineato il primo cittadino – è stato appena diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale: domani è prevista allerta rossa“.

Scuole chiuse a Messina

Scuole chiuse domani a Messina e in altri 25 comuni della provincia. Oltre alla Città dello Stretto, resteranno chiuse le scuole di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera , Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti e Motta Camastra.

Scuole chiuse ad Agrigento

Scuole chiuse domani ad Agrigento per l’allerta meteo arancione. Lo annuncia l’ufficio stampa del Comune. Il sindaco Francesco Miccichè emetterà un’ordinanza valida da oggi alle 24 di domani.

Prevista l’interdizione a giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi; interdizione e uso temporaneo dei locali interrati, semiterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde e argini di torrenti fiumi già oggetto di precedenti criticità e in particolare in tutta la zona del viale Emporium (lato fiume Akragas).

Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi all’aperto e i mercati rionali di merci varie

Allerta in Sicilia, Calabria e Sardegna

Oltre l’allerta rossa nelle provincie di Catania e Messina ci sono da monitorare le altre aree dell’Isola e non solo. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha infatti valutato l’allerta arancione per rischio meteo-idro su gran parte dei settori della Sicilia.

Allerta gialla, invece, su alcune aree di Calabria, Sardegna e sulle restanti zona della Sicilia.

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse sulla Sicilia, a prevalente carattere di rovescio o temporale e che potranno localmente insistere per l’intera giornata sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le cause

L’area di instabilità a ridosso di Sicilia e Sardegna continua a determinare lo sviluppo di temporali sui mari circostanti che andranno a interessare la terraferma, dando luogo a precipitazioni localmente anche intense.