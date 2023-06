Meteo, allerta gialla in tutta la Sicilia: temporali in arrivo

Ancora piogge e vento

Allerta gialla della Protezione Civile Regionale su tutta la Sicilia. L’allerta meteo per rischio idrogeologico è valido fino alle 24 di oggi, 5 giugno. La depressione proveniente dal Nordafrica interessa l’isola e determina condizioni di tempo instabile.

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione nel pomeriggio con rovesci anche a carattere di temporale specie nelle zone interne e sui rilievi.

Precipitazioni e piogge

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali.

Venti e mari

Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione a orientali, forti nella parte meridionale della Sicilia. Temperatura leggermente più basse rispetto agli ultimi due giorni. Per quanto riguarda i mari, Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Le temperature

Queste le temperature, minime e le massime, per ogni provincia: a Catania 19 °C – 22 °C, a Trapani 19 °C – 23 °C, a Palermo 19 °C – 21 °C, a Siracusa 17 °C – 22 °C e a Messina 17 °C – 24 °C. Ragusa 13 °C – 23 °C, Agrigento 18 °C – 25 °C, Enna 13 °C – 18 °C, Caltanissetta 13 °C – 21 °C.

Nei prossimi giorni

Su Campania, Calabria e Sicilia persistono condizioni di marcata instabilità atmosferica, specie nelle ore centrali del giorno. Anticiclone latitante dal Mediterraneo anche nel corso della prossima settimana, che si preannuncia volubile, improntata al transito di almeno due distinti impulsi instabili e dunque ancora a rischio piogge e temporali. Temperature senza eccessi, massime comprese tra 24 e 28°C.