Meteo, ancora 24 di allerta per il ciclone che sta colpendo l’Italia

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – E’ ancora allerta per il forte maltempo specialmente al Centronord, a causa di un ciclone simil-tropicale che sta colpendo l’Italia. Dopo le piogge torrenziali delle ultime 24 ore, altre intense precipitazioni, accompagnate da venti anche oltre i 100 km/h, sono attese per la giornata di oggi, mentre domani e sabato è previsto un miglioramento. Per Pasqua e il Lunedì dell’Angelo sono attese nuove piogge, ma non al Sud dove prevarrà il sole.

Le previsioni sono di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, secondo cui il rischio idraulico per le piene dei fiumi e il rischio idrogeologico per le frane rappresenteranno ancora i due principali fattori da monitorare, specie al Nord-Ovest. Ma anche il vento causerà delle vere e proprie tempeste con mareggiate associate; i venti più forti sono attesi con raffiche oltre i 100 km/h specie in Puglia e Calabria, poi intorno all’occhio del ciclone (Mar Ligure) ma anche su tutta la Pianura Padana.

A causare il maltempo è “un mini uragano in pratica, in fase di spostamento dalla Corsica verso il Mar Ligure e poi verso la Toscana, che farà piovere sul bagnato – osserva il meteorologo -. Dopo il grave maltempo delle ultime 24 ore, in particolare tra Sardegna e Nord-Ovest, altre piogge torrenziali sono attese in questo giovedì nero.

“Si prevedono oltre 150 mm, l’equivalente di 150 litri per ogni metro quadrato, sul Piemonte, precisa Garbinato, “con nubifragi anche in Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana. Nel corso della giornata, poi, altri fenomeni diffusi colpiranno anche il Triveneto e gran parte della fascia tirrenica fino al Sud. Gli estremi di pioggia attesi variano dai 160 mm di Biella ai 150 di Aosta, fino ai 100 mm di Torino, 90 di Cuneo e i 50 mm di Genova e Massa Carrara. Insomma, pioverà come ai tropici quando arriva la stagione delle piogge”.

Domani il tempo migliorerà, il ciclone simil tropicale si sarà indebolito ed allontanato verso l’Austria e l’Ungheria: residue correnti di Libeccio, sempre secondo l’esperto, attiveranno comunque ancora dei rovesci sparsi, i mari saranno ancora agitati e il tempo non brillerà comunque di sole pieno. Un miglioramento più deciso interverrà solo sabato quando avremo bel tempo su gran parte dello stivale, ma anche in questo caso si tratterà solo di una tregua. Un’altra perturbazione si avvicinerà velocemente dall’Atlantico guastando le festività di Pasqua e Pasquetta al Centronord, ma non al Centrosud.

Nel dettaglio: Giovedì 17. Al Nord: maltempo estremo, venti forti. Al Centro: maltempo su tirreniche e Sardegna, venti forti. Al Sud: peggiora fortemente sul versante tirrenico, venti forti. Venerdì 18. Al Nord: instabile al Nord Est, migliora altrove. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: miglioramento. Sabato 19. Al Nord: molte nubi, qualche pioggia sulle Alpi e in Piemonte. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Tendenza: Italia divisa in due tra Pasqua e Pasquetta.