Meteo, l’anticiclone domina sull’Italia: temperature stabili e punte di 39 °C

Sarà una seconda parte di giugno nella morsa del caldo

ROMA – L’anticiclone domina stabilmente sull’Italia, tanto che sono previste punte di 39°C fino a fine mese. Le temperature risulteranno superiori alla norma di ben 8-9°C, sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi notturni. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Ci attendono – afferma – giornate canicolari con termometri pronti a toccare punte di 39°C, persino sulle regioni del Nord Italia”. Non solo: di notte la colonnina di mercurio non riuscirà a scendere al di sotto dei 25°C. Queste condizioni estreme si faranno sentire soprattutto in Pianura Padana e lungo le coste. Attesi anche temporali locali causati dall’accumulo di calore.

Nel dettaglio

Venerdì 19. Al Nord: temporali su Alpi e Prealpi, locale discesa sulla Pianura Padana centrale. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo.

Sabato 20. Al Nord: sole e caldo, ma con qualche temporale pomeridiano. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole e caldo diffuso.

Domenica 21. Al Nord: temporali di calore su Alpi, Prealpi e pianure vicine, caldo intenso e afa. Al Centro: sole e afa diffusi. Al Sud: sole, caldo in ulteriore aumento.

Tendenza: alta pressione subtropicale Cerberus ad oltranza con massime fino a 39-40°C e notti super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l’umidità.

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