Meteo, arriva l’anticiclone: l’allerta in Sicilia e le precipitazioni

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Pressione in ulteriore aumento, arriva l’anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Penisola. Soltanto su Sardegna e Sicilia orientale ci saranno delle precipitazioni, localmente moderate. Intensità del vento in attenuazione.

Meteo, cosa accadrà oggi

Arriva l’anticiclone a partire dal Nord, il ciclone di Natale si allontana verso ovest. La giornata sarà contrassegnata da un tempo a tratti instabile, infatti ci saranno alcune precipitazioni sul medio e basso Adriatico con neve sugli Appennini sopra i 1400 metri. Pioverà anche in Sardegna e sulla Sicilia, soprattutto sui settori orientali. Tempo più stabile altrove, soleggiato al Nord.

La previsioni per domani

