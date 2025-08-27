Meteo, arriva il maltempo: piogge intense e rischio grandine

A partire dal Nord

ROMA- In arrivo maltempo sull’Italia con piogge e rischio grandine, peggioramenti a partire dal Nord-Ovest già dalle prossime ore con aumento delle nubi e primi rovesci. Poi le piogge si dirigeranno al Sud e la domenica sarà soleggiata.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Secondo Tedici, causa di questo peggioramento è “l’ex-uragano Erin che nei suoi 13.000 km percorsi, ha subito mutazioni di fisionomia: si è trasformato da ciclone tropicale con venti a 260 km/ha ciclone nord atlantico più freddo e meno intenso; spingerà ‘spire di maltempo’ verso il nostro Paese, direttamente dalle Isole Britanniche”. Per l’esperto il giorno da segnare in rosso in Italia sarà in particolare giovedì 28 agosto: “durante una 24 ore molto perturbata sono previste piogge con almeno 100-150 litri per metro quadrato al settentrione (anche grandine) più probabili tra Piemonte, Lombardia e Liguria ma diffuse su buona parte del territorio”.

“Il peggioramento investirà subito anche l’Alta Toscana – aggiunge – per poi da venerdì colpire tutto il Centro-Nord con temporali da ovest verso est”. “Il tutto sarà associato anche ad un rinforzo del vento: dapprima di Scirocco, anche forte tra mercoledì e giovedì, poi di Libeccio fino a sabato. Ultime informazioni – sottolinea Tedici – sabato pioverà anche al Sud, domenica invece sarà bella. Nelle prossime ore avremo anche una rapida risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e Centro-Sud con punte diffuse di 33-34°C e picchi di 38°C sulla Sardegna”.

Nel dettaglio: – Mercoledì 27. Al Nord: peggiora con temporali anche forti, meno al Nordest. Al Centro: in gran parte soleggiata, locali rovesci in Toscana; caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo. – Giovedì 28. Al Nord: forte maltempo con abbondanti precipitazioni, specie al Nordovest. Al Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi e caldo altrove. Caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo. – Venerdì 29. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo sulle Tirreniche. Caldo. Al Sud: peggiorare in giornata. Tendenza: piogge verso il Sud, migliora gradualmente altrove; domenica soleggiata.