ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi.
Meteo, avanza l’anticiclone
Meteo, inizia ad avanzare l’anticiclone africano. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare soltanto una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali al Sud.
I mari saranno mossi o molto mossi lo Ionio e il basso Adriatico, quasi calmi gli altri bacini. Caldo estivo.
Cosa accadrà domani
Presenza di un promontorio dell’anticiclone africano. La giornata trascorrerà con un tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. La nuvolosità potrà essere più presente al Settentrione, ma senza arrecare particolari disturbi. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili un po’ ovunque, i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Temperature massime fino a 34°C al Nord.