ROMA -Meteo, caldo e temporali. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. La pressione torna gradualmente a diminuire.
Meteo, caldo e temporali
La giornata sarà caratterizzata da una mattinata perlopiù stabile e soleggiata, nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d’Italia.
Venti deboli a prevalente direzione meridionale. Mattinata instabile al Nordest, altrove avremo invece una maggiore stabilità atmosferica.
Le previsioni di domani
La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d’Italia. Venti deboli a prevalente direzione meridionale. A seguire, mattinata instabile al Nordest, altrove avremo invece una maggiore stabilità atmosferica.
Cosa accadrà fino al 2 giugno
Cosa accadrà nei prossimi giorni
- DOMENICA 31 MAGGIO: Nord: In questa giornata si svilupperanno temporali con grandine che dalle Alpi scenderanno in forma irregolare verso le zone pianeggianti. Meno colpite dall’instabilità le zone costiere. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un tempo parzialmente soleggiato e da qualche rovescio irregolare sugli Appennini nel corso delle ore pomeridiane. Sud: Ampio soleggiamento su Sicilia e regioni peninsulari. Sulla Sardegna nubi più presenti con locali rovesci pomeridiani all’interno.
- LUNEDI 01 GIUGNO: Nord: In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al Nordest, sarà più stabile al Nordovest. Temperature estive non eccessive. Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Sud: Giornata con un tempo parzialmente soleggiato sulle Isole Maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole.
- MARTEDI 02 GIUGNO: Nord: In questa giornata il tempo diventerà via via più instabile con forti temporali che dalle Alpi scenderanno su gran parte delle pianure, fin verso le coste. Temperature in calo ove piovoso. Centro: Giornata con una mattinata nuvolosa, ma asciutta. Nel pomeriggio non mancheranno dei rovesci sui settori appenninici. Lieve calo delle temperature massime. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni dal mattino e fino a sera.