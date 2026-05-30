Le proiezioni degli esperti

ROMA -Meteo, caldo e temporali. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. La pressione torna gradualmente a diminuire.

Meteo, caldo e temporali

La giornata sarà caratterizzata da una mattinata perlopiù stabile e soleggiata, nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d’Italia.

Venti deboli a prevalente direzione meridionale. Mattinata instabile al Nordest, altrove avremo invece una maggiore stabilità atmosferica.

Le previsioni di domani

La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d’Italia. Venti deboli a prevalente direzione meridionale. A seguire, mattinata instabile al Nordest, altrove avremo invece una maggiore stabilità atmosferica.

Cosa accadrà fino al 2 giugno

Cosa accadrà nei prossimi giorni

DOMENICA 31 MAGGIO: Nord: In questa giornata si svilupperanno temporali con grandine che dalle Alpi scenderanno in forma irregolare verso le zone pianeggianti. Meno colpite dall’instabilità le zone costiere. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un tempo parzialmente soleggiato e da qualche rovescio irregolare sugli Appennini nel corso delle ore pomeridiane. Sud: Ampio soleggiamento su Sicilia e regioni peninsulari. Sulla Sardegna nubi più presenti con locali rovesci pomeridiani all’interno.

LUNEDI 01 GIUGNO: Nord: In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al Nordest, sarà più stabile al Nordovest. Temperature estive non eccessive. Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Sud: Giornata con un tempo parzialmente soleggiato sulle Isole Maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole.