Meteo, Carnevale guastato dal maltempo: arriva il ‘ciclone Pulcinella’

Previste piogge e vento fino al martedì grasso

ROMA – Sarà un week-end di Carnevale guastato dal maltempo. È previsto, infatti, l’arrivo del ‘ciclone Pulcinella’ nella giornata del giovedì grasso, l’8 febbraio, che porterà piogge e vento fino al martedì grasso.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Nella giornata odierna, 7 febbraio, resistono il sole e le temperature piacevoli, con massime fino a 23 gradi in Sicilia, 20 gradi in Calabria, Sardegna e Puglia. Da domani, però, sono previste deboli piogge sul Nord-Ovest, in particolare dalla tarda serata, precedute però da un anticipo instabile pomeridiano in Liguria e Alta Toscana.

Il clou del peggioramento è previsto venerdì e, soprattutto, nel week-end di Carnevale: serviranno gli ombrelli dal giovedì grasso al martedì grasso.