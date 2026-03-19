Meteo, come sarà il primo weekend della primavera 2026

Le previsioni per i prossimi gioni

ROMA – Sarà all’insegna dell’incertezza il primo weekend di primavera 2026, con il sole che si alternerà agli acquazzoni e temperature ancora sotto la media del periodo. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sabato farà capolino qualche fiocco di neve a ridosso dei rilievi al Nord, mentre domenica una depressione di origine nordafricana risalirà la Penisola, portando rovesci e instabilità al Sud e su parte del Centro.

L’incertezza del weekend sarà preceduta, oggi, “da residui fenomeni al Sud – precisa Tedici – dove cadrà un po’ di neve sugli Appennini oltre i 1000 metri di quota, mentre venerdì 20, quando scatterà l’Equinozio di Primavera, si prevede un generale e piacevole miglioramento del tempo su quasi tutta l’Italia”. La vera sorpresa potrebbe arrivare però con la nuova settimana. Da mercoledì 25 marzo l’inverno potrebbe essere protagonista di un colpo di coda, a causa dell’arrivo di un ciclone dalla Norvegia, ma è tutto da confermare.

Nel dettaglio: Giovedì 19. Al Nord: bel tempo, sole. Al Centro: instabile su basso Abruzzo e Molise al mattino poi bello ovunque. Al Sud: ancora tempo instabile con neve oltre i 1000 metri. Venerdì 20. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, freddo al mattino. Al Sud: qualche rovescio su Sicilia e Calabria. Sabato 21. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso il Nordovest in serata, neve sulle Alpi. Al Centro: tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato, poi aumento delle nubi e qualche scroscio isolato. Tendenza: domenica a tratti piovosa specie al Centro-Sud. Da mercoledì 25 marzo probabile arrivo di aria fredda dalla Norvegia.