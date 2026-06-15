Meteo: da mercoledì caldo da bollino giallo in 7 città

Il bollettino del ministero della salute

ROMA – Ultimi giorni di temperature gradevoli sull’Italia per oggi e domani, tanto che, secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute dominano i bollini verdi (nessun rischio per la salute). La svolta è prevista per mercoledì 17 quando 7 città si tingeranno di giallo (livello di pre-allerta).

Se oggi solo Catania ha il bollino giallo, domani la preallerta interesserà esclusivamente Perugia mentre mercoledì le città colpite dalla prima ondata di calore di giugno saranno Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti e Roma.

I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.

Le previsioni meteo

Avanza l’alta pressione e salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35°C. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “Una fase estremamente calda e stabile – afferma -ci accompagnerà per lungo tempo”.

Oggi il sole dominerà ovunque, con massime tra i 28 e i 32°C nella Pianura Padana e intorno ai 30°C al Centro Sud e sulle isole. Qualche veloce acquazzone potrebbe interessare nel pomeriggio Alpi e Prealpi orientali e le vicine pianure del Triveneto. Previsti cieli tersi o poco nuvolosi anche per domani e locali rovesci su Alpi Abruzzo e Lazio.

Da mercoledì 17 in poi, le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste, invece, l’alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.

Nel dettaglio: Lunedì 15. Al Nord: locali temporali su Alpi orientali, soleggiato altrove. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sereno o poco nuvoloso ovunque. Martedì 14. Al Nord: locali rovesci sulle Alpi; sole altrove. Al Centro: sereno, temporali tra Abruzzo e Lazio. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Mercoledì 15. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole su tutti i settori. Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia e temporali di calore sulle Alpi.