Meteo, dopo la tempesta Harry una breve tregua e nuove perturbazioni

Nel weekend potrebbero verificarsi nuove precipitazioni

ROMA – Dopo la tempesta Harry si prevede un breve periodo di calma, ma già nel fine settimana sono attese nuove perturbazioni. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Nelle prossime ore, si legge nella nota, è previsto un “rapido miglioramento”, con un “crollo dei venti e del moto ondoso”. Per oggi si annuncia bel tempo, “salvo residui piovaschi al Sud e un aumento delle nubi altrove”.

Da venerdì è in arrivo una nuova perturbazione, probabilmente la prima di una serie secondo Tedici. Tra venerdì sera e sabato mattina l’ingresso di aria fredda dal Nord Atlantico potrà portare neve fino a bassa quota al Nord-Ovest. Domenica è in arrivo una seconda perturbazione che, prosegue la nota, “porterà piogge abbondanti sul versante tirrenico”. Una terza perturbazione atlantica è attesa mercoledì e una quarta il 31 gennaio.

Nel dettaglio

Giovedì 22: al Nord nuvoloso con peggioramento serale; al Centro irregolarmente nuvoloso; al Sud piogge sparse poi migliora.

Venerdì 23: al Nord perturbazione atlantica con peggioramento; al Centro peggioramento sulle regioni tirreniche; al Sud irregolarmente nuvoloso.

Sabato 24: al Nord fenomeni residui al mattino, peggioramento in serata; al Centro piogge residue al mattino, peggioramento in serata; al Sud maltempo in Campania.

