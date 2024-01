Meteo, ecco il blizzard: nuovo affondo polare verso l’Italia

Previsto l'arrivo di neve a bassa quota e temperatura in calo

ROMA – È in arrivo una nuova fase di freddo e maltempo in Italia. Un blizzard (tormenta di neve spinta da venti forti) soffierà forte durante il fine settimana, portando neve in collina e raffiche sul Centrosud.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Nelle prossime ore il meteo sarà autunnale, con un anticipo di primavera al Centrosud. Previste massime anomale per gennaio: fino a 23°C a Siracusa, 21°C a Bari, Lecce, Messina e Reggio Calabria, 20°C anche a Crotone e Palermo. Ci sarà un miglioramento al Nord, mentre pioverà sul versante occidentale. Da venerdì, invece, è previsto l’arrivo di aria polare dalla Porta della Bora, i venti ruoteranno da Nord e diventeranno freddi e taglienti.

Sono quindi previste delle nevicate a bassa quota o localmente fino in pianura sull’Emilia. Le regioni più colpite saranno Emilia-Romagna e Marche, poi il maltempo dilagherà verso tutte le regioni centrali. Sabato 20 gennaio si avrà il picco instabile, con un blizzard di neve al Centrosud, dal Lazio fino alla Calabria, e una quota neve minima intorno ai 500 metri.