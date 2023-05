Meteo, ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico

ROMA – E’ In arrivo dalla Germania una nuova perturbazione che porterà violenti temporali e grandine su tutto il Nord Italia, Emilia Romagna compresa. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Nelle prossime ore, il maltempo interesserà soprattutto le montagne del Nord per poi scendere in Pianura Padana nel corso della giornata: sono previste piogge forti dall’Emilia Romagna al Piemonte con locali fenomeni intensi e grandinigeni. Altri rovesci sono attesi anche al Centro-Sud, per gran parte confinati a ridosso dei rilievi appenninici. Anche giovedì 25 maggio inizierà con una diffusa instabilità al Nord e con temporali a tratti intensi. Al mattino sono attesi soprattutto su Emilia, Nord-Ovest ed Alpi poi, dal pomeriggio, si concentreranno sulle regioni più occidentali. Al Centro-Sud la giornata inizierà con il sole poi ci saranno acquazzoni a ridosso dei rilievi, come in una normale giornata estiva. Da venerdì il nucleo instabile si allontanerà definitivamente verso Francia, Spagna e Portogallo. In Italia tornerà un cuneo di alta pressione associato all’Anticiclone delle Azzorre. Durante il weekend il tempo migliorerà quasi ovunque. Previsto qualche temporale a macchia di leopardo.

Nel dettaglio – Mercoledì 24. Al nord: peggiora entro sera con forti temporali specie al Nord Ovest, in Emilia e sulle Dolomiti. Al centro: forti temporali pomeridiani sui rilievi e zone vicine. Al sud: isolati temporali sui rilievi. – Giovedì 25. Al nord: temporali sparsi e localmente forti, specie al Nord Ovest. Al centro: temporali pomeridiani specie su Toscana, Lazio e Sardegna. Al sud: temporali pomeridiani in Campania e rilievi occidentali della Sicilia. – Venerdì 26. Al nord: entro sera temporali dal Triveneto verso la Lombardia. Al centro: sole e temporali sul basso Lazio. Al sud: instabile con frequenti temporali. Tendenza: weekend soleggiato con qualche temporale nel pomeriggio specie a ridosso dei rilievi.