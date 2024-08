Meteo: forti temporali a Palermo ed Enna: l'allerta gialla maltempo

Le previsioni del tempo per le prossime ore

PALERMO- Un forte temporale si sta abbattendo su Palermo in questo primo pomeriggio. Ieri era scattata l’allerta del Comune, con una nota.

“La Protezione civile regionale – si legge nella nota del 27 agosto – oggi pomeriggio ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 28 agosto 2024. Il livello di allerta previsto è classificato come giallo in tutta la regione”.

Pioggia forte a Enna

Una pioggia battente sta sferzando anche Enna con fulmini e lampi. Già ieri la pioggia aveva colpito non solo Enna ma anche la provincia, in particolare la zona sud dell’ennese. Tra Barrafranca e Pietraperzia la grossa grandine ha praticamente distrutto il raccolto di olive. “Gli alberi sono stati sferzati dalla grandine e dal vento – dice un agricoltore – Il raccolto è stato distrutto ed era già compromesso dalla siccità e ora azzerato dalla grandine”.