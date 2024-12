Meteo, fronte freddo in arrivo sul Mediterraneo: maltempo sulla Sicilia

Temperature in calo e venti forti

Meteo instabile: un vortice dal Mar Tirreno si incammina verso il Sud Italia, arrivano venti da nordest. Sono le previsioni per la giornata di mercoledì 4 dicembre del sito ilMeteo.it. La giornata avrà tempo molto instabile sulle regioni adriatiche centro meridionali e sul basso Tirreno, localmente sulle coste della Campania.

Il meteo dei prossimi giorni

Un ciclone, comunica ancora ilMeteo.it, si approfondisce sul Mare Ionio. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo sulle regioni adriatiche centro meridionali e sul resto del Sud.

Sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense e sotto forma di nubifragio e neve sopra i 900 metri al Centro e oltre i 1500 metri al Sud. Sulla Sicilia allerta meteo gialla sui settori ovest e nord. Venti forti da nord/nordest. Tempo più soleggiato sul resto d’Italia.

Per l’Immacolata venti forti, piogge e neve anche in pianura. Colpiti in maniera più diffusa i versanti adriatici e il Sud.

