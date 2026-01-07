Meteo, l’Italia stretta tra neve e venti di burrasca

L'Italia si appresta a vivere giornate di forte dinamismo meteorologico

ROMA – L’Italia si appresta a vivere giornate di forte dinamismo meteorologico, con un’alternanza tra schiarite e ondate di maltempo spinte da venti intensi. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la giornata di giovedì 8 gennaio sarà segnata da nevicate sui confini alpini e piogge battenti sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Mentre al Nord e al Centro il sole riuscirà a imporsi, forti venti meridionali e mari agitati caratterizzeranno lo scenario nazionale.

Il quadro peggiorerà sensibilmente a partire da venerdì 9 gennaio, quando il rinforzo del Libeccio porterà piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio. Anche il Sud vedrà un aumento dell’instabilità, con precipitazioni su Campania, Sardegna e Puglia meridionale, mentre le Alpi occidentali continueranno a essere imbiancate da nevicate diffuse. Le temperature subiranno in questa fase un lieve rialzo momentaneo.

Il vero cambio di passo è atteso per sabato 10 gennaio. L’irruzione di forti venti di Maestrale e correnti settentrionali causerà un diffuso maltempo su tutto il Centro-Sud, con temporali locali su Calabria e Campania. Al Centro la quota neve scenderà drasticamente fino ai rilievi collinari, mentre il Nord godrà di cieli più sereni, pur rimanendo sferzato da gelide correnti del Nord.