Meteo, il caldo afoso ha le ore contate: ecco quando e dove

ROMA – Il caldo afoso ha le ore contate: è imminente, infatti, il cedimento dell’anticiclone subtropicale e l’ingresso di correnti decisamente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali. Risultato: calano le temperature e arrivano forti temporali. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

“I primi effetti – afferma – si avvertiranno già da oggi sulle regioni del Nord. Da martedì e mercoledì in poi, il fronte fresco scivolerà lungo i settori adriatici, estendendo i suoi effetti anche al resto del Centro-Sud”.

Il calo termico sarà netto, tanto che a Venezia, Trieste e Ancona si passerà da minime di 24°C e massime di 35°C a valori notturni intorno ai 19-20°C e pomeridiani non superiori ai 28-29°C. La fascia del medio-alto Adriatico e il Nord-Est saranno le aree geografiche che registreranno la flessione più marcata, portandosi temporaneamente addirittura sotto le medie del periodo.

Il contrasto termico tra il calore accumulato al suolo e l’aria fresca in arrivo scatenerà, nella prima metà della settimana, forti temporali soprattutto lungo le pianure del Nord-Est, le coste adriatiche e la dorsale appenninica centrale. Previsti localmente grandinate di medie o grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Leggi anche L’omicidio di Bonagia: “Mi è venuto il pallino di ammazzarlo” Incendio vicino al potabilizzatore Fanaco: disagi idrici nel Palermitano Santa Ninfa, 14enne sfida le fiamme per salvare dei vitellini

Sulle regioni tirreniche meridionali e le due Isole Maggiori, invece, il clima continuerà a mantenersi estivo e più caldo rispetto al resto del Paese.

Il dettaglio

Nel dettaglio: – Lunedì 20. Al Nord: temporali al Nordest, specie al mattino. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale con 44°C sulle Isole Maggiori. – Martedì 21. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: temporali sulle adriatiche, sole altrove. Al Sud: sole e caldo, fino a 45°C su zone interne di Sicilia e Sardegna. – Mercoledì 22. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: acquazzoni sui rilievi e coste adriatiche. Al Sud: isolata instabilità. Tendenza: prevalenza di sole e temperature in linea con il periodo. Giovedì temporali al Centro Sud.