Le previsioni

ROMA – Ultime piogge al centro sud poi, dal weekend, torna a dominare l’alta pressione che porta tempo stabile, sole e ondate di calore. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

“Oggi – afferma – sono attese le ultime piogge in particolare su Marche, Abruzzo, Umbria. Locali piovaschi interesseranno anche il viterbese e la Puglia centro settentrionale. Ma si tratta di un fronte instabile che con il passare delle ore si allontanerà velocemente dal nostro Paese”.

Già da domani inizierà ad avanzare un vasto campo di alta pressione che darà il via ad una fase decisamente più stabile. Il sole tornerà a splendere quasi ovunque e le temperature torneranno a salire, con punte di oltre i 28-30°C da Nord a Sud.

Durante il weekend l’alta pressione spingerà sull’Italia masse d’aria roventi tanto che fra sabato e domenica le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il Paese. Al Nord si toccheranno punte di 32°C sulle pianure, mentre al Centro-Sud e sulle Isole la fiammata si farà sentire ancora di più, con i termometri pronti a sfiorare i 33-34°C nelle ore più calde del pomeriggio.

Nel dettaglio: – Giovedì 11. Al Nord: cielo molto nuvoloso, soprattutto a est. Al Centro: rovesci o temporali sparsi sui settori adriatici, sole altrove. Al Sud: peggiora in Puglia con temporali. – Venerdì 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: un po’ instabile sulle ioniche peninsulari. – Sabato 13. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sereno ovunque. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia.